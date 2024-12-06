إيران تطلق القمر الصناعي "فخر 1" بنجاح

ونجح جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطلاق القمر الصناعي "فخر 1" إلى الفضاء باستخدام حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ".

وتم وضع القمر الصناعي "فخر 1" في مدار يبلغ طوله 410 كم وقد أرسل القمر الصناعي هذا، الإشارة الأولى إلى المحطات الأرضية.

یذکر أن حامل الأقمار الصناعية "سيمرغ" هو منصة الإطلاق الوحيدة التي تم تطويرها في البلاد لنقل مثل هذه الأقمار الصناعية إلى مدارات LEO.

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