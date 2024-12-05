بقائي: على امين عام الناتو تحمل المسؤولية ازاء التدهور الامني المفروض على العالم

وكتب بقائي اليوم الخميس على حسابه في منصة "اكس": ان الامين العام الجديد للناتو والذي يزعم انه يعرف جيدا نفسية وسيكولوجية الرئيس الامريكي المنتخب، يلح بشكل غريب على تحديد مهام وواجبات الادارة الامريكية المقبلة.

واضاف ان الوصفة التي يحررها السيد الامين العام هي لا شيء سوى التشجيع على المزيد من الخصام والبغضاء عن طريق الاستقطاب الثنائي للعالم. ان هذا التوجه غير الميمون، غير مسؤول البتة.

وتابع الناطق باسم الخارجية: من الافضل للامين العام لحلف الناتو، ان يتحمل المسؤولة ازاء الانفلات الامني المتزايد المفروض على العالم بما فيه اوروبا والناتج عن السياسات الاستفزازية والشمولية لبعض اعضاء الناتو.

يذكر ان الامين العام للناتو مارك روته كان قد قال في مقابلة مع "فايننشال تايمز" أنه إن قام الرئس الامريكي المنتخب دونالد ترامب بارغام اوكرانيا على توقيع اتفاق سلام يصب في مصلحة روسيا، فان واشنطن ستواجه تهديدا جادا من جانب الصين وايران وكوريا الشمالية.

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