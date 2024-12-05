عراقجي يؤكد دعم ايران لسوريا في مكافحة المجاميع الارهابية

وبيّن عراقجي خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى امس الاربعاء، نتائج المحادثات التي اجراها مع المسؤولين السوريين والاتراك خلال زيارته الاخيرة لكل من دمشق وانقرة.

وناقش عراقي ووزير خارجية مصر تطورات المنطقة مع التركيز على التطورات السورية.

واعتبر عراقجي تفعيل المجاميع الارهابية في سوريا مجددا وانتشارها في المنطقة، بانه يشكل خطرا جادا على السلام والاستقرار والامن في المنطقة مشددا على ضرورة مواصلة الجهود والمشاورات الدبلوماسية بين اللاعبين المؤثرين بالمنطقة للتصدي لهذا الخطر.

اما وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي فقد اشار الى اتصالاته الهاتفية خلال الايام الاخيرة مع وزراء خارجية عدد من الدول، مؤكدا سياسة بلاده في دعم سيادة سوريا ووحدة اراضيها ومؤسساتها القانونية.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصالات والمشاورات.

endNewsMessage1