عراقجي: إذا طلبت دمشق من إيران إرسال قوات إلى سوريا فسندرس الطلب

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع "العربي الجديد": أعتزم زيارة روسيا لمناقشة الوضع في سورية.

واكد انه إذا طلبت الحكومة السورية من إيران إرسال قوات إلى سورية فسندرس الطلب.

واشار إلى انه لدينا جملة تحضيرات لتهدئة الوضع في سورية وإيجاد فرصة لتقديم مبادرة لحل دائم، مضيفا: نسعى دائماً إلى التشاور والحوار مع تركيا حول خلافاتنا.

واكد عراقجي ان تمدد المجموعات الإرهابية في سورية ربما يضر بالدول الجارة لسورية مثل العراق والأردن وتركيا أكثر من إيران.

وأشار إلى ان شرط الحكومة السورية انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية لكي يجتمع الرئيسان الأسد وأردوغان، منطقي.

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