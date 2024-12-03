اللواء باقري: هجوم الإرهابيين في سوريا مؤامرة أميركية صهيونية لاضعاف محور المقاومة

رئيس الأركان الإيراني اجرى محادثات هاتفية منفصلة مع وزير الدفاع الروسي ورئيس أركان الجيش العراقي ورئيس أركان الجيش السوري.

واكد رئيس الأركان الإيراني في اتصالات منفصلة مع نظرائه الروسي والعراقي والسوري، ان هجوم الجماعات الإرهابية في سوريا سيناريو خطير للمنطقة.

وقال: تزامن هجوم الإرهابيين في سوريا مع وقف إطلاق النار بين الاحتلال ولبنان دليل على مؤامرة أميركية - إسرائيلية لإضعاف محور المقاومة.

وفي الختام اكد رئيس الأركان الإيراني: على دول جوار سوريا اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تقدم الإرهابيين.

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