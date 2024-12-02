ظریف: إیران منفتحة على التفاوض مع واشنطن

وفي مقال نشرته صحيفة «فورين بوليسي» الأميركية، أشار ظريف إلى أن إيران «منفتحة على التفاوض مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وتطرق ظريف إلى سياسة إيران الخارجية وأهدافها في المنطقة والعالم، موضحا أن بلاده «مستعدة للانخراط في الحوار مع واشنطن، لكن تحت شروط محددة تضمن حماية مصالحها الوطنية».

وفي معرض تعليقه على الوضع الراهن في الشرق الأوسط، أشار ظريف إلى أن «العالم أصبح في مرحلة ما بعد القطبية، حيث يمكن للدول أن تتعاون وتتنافس في وقت واحد في مجالات مختلفة».

وأضاف: «نحن مستعدون للتعامل مع التوترات مع الولايات المتحدة، التي شهدت أيضا انتخاب رئيس جديد. نأمل في مفاوضات متكافئة بشأن الاتفاق النووي وربما أكثر من ذلك».

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