عراقجي قبل توجهه إلى دمشق: الجيش السوري سينتصر مرة أخرى على الإرهابيين

ويتوجه وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي اليوم الأحد إلى دمشق، لنقل رسالة إيران إلى سوريا، و"الدعم الحازم للجيش والحكومة السورية"، بحسب ما أوضح عراقتشي قبل توجهه إلى دمشق.

وقال عراقجي: "لا نفرق بين الكيان الصهيوني والإرهابيين ونعتقد أن العدو بعد خسائره يحاول اليوم الوصول إلى مآربه عبر زعزعة أمن المنطقة على يد المجموعات الإرهابية".

وأكد عراقجي أن الجيش السوري "سينتصر مرة أخرى على المجموعات الإرهابية".

ومن المقرر أن يصل عراقجي اليوم الأحد إلى دمشق لإجراء محادثات مع المسؤولين السوريين، وعقبها سينتقل إلى أنقرة، مباشرة، ولاحقاً سيزور عدداً من العواصم في المنطقة لبحث التطورات الإقليمية.

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