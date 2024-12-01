عراقجي: التكفيريون لن يحققوا شيئا امام المقاومة

وقال "عباس عراقجي" خلال مراسم اليوم الوطني للقوة البحرية التي أقيمت في جزيرة كيش ( جنوب البلاد) : كدبلوماسي، أعتمد على قوة إيران العسكرية والشعبية والثقافية والتاريخية، وآمل أن نتمكن من مواصلة طريق الشهداء.

وتابع: الدبلوماسية طریق أرخص وأفضل للوصول إلى الهدف وإنها تعتمد على القوة الداخلية، ولا يمكن أن تفوز بدون عنصر القوة الوطنية.

وأشار إلى الوضع الملتهب في المنطقة وقال: إننا نواجه مؤامرات جديدة في المنطقة ومن بينها القوى التكفيرية وإن التحركات الأخيرة أثبتت أن هذه القوى الإرهابية تتحرك تحت قيادة أمريكا.

کما أشار إلى القوة العسكرية الإيرانية وأكد: اليوم نتمتع بجاهزية عسكرية بنسبة 100%، ولقد لاحظنا جميعاً أنه عندما بلغت التهديدات ضد بلادنا ذروتها، خيب اقتدار قواتنا المسلحة، أعداءنا، وسیخيب آمالهم في المستقبل.

وأكد: على الجماعات التكفيرية وحماتها أن يعلموا أنهم يقاتلون ضد قوى المقاومة والقوى التي تقاتل من أجل شرفها ووطنها والمنطقة لن يحققوا شيئا، وقد ثبت ذلك في السنوات الأخيرة، وأن مساعيهم الجديدة لن تؤدي إلى أي شيء.

وقال عراقجي إن الشعب الإيراني العظيم له تاريخ قديم مضیفا أننا شعب عظيم ولیعلم أعداء إيران أنهم عاجزون أمام هذا الشعب.

ولفت إلى حضور قادة البحرية، وقال: اقتدار قادتنا والمعدات الحديثة للبحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي سر قوتنا.

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