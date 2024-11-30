Iranian Labour News Agency

English FA

وزیر الخارجیة الإیرانی سیزور عددا من الدول لبحث التطورت الاقلیمیة

وزیر الخارجیة الإیرانی سیزور عددا من الدول لبحث التطورت الاقلیمیة
معرف الأخبار : ۱۵۶۳۸۳۲
تم نسخ الارتباط

سيتوجه وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" إلى عدد من الدول لمناقشة التطورات الاقليمية؛ حسب ما افاد به متحدث الخارجية "اسماعيل بقائي".

واوضح بقائي في تصريح للصحافيين مساء السبت : إن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي سيتوجه قريبا الى عدد من الدول الاقليمية، لاجراء مباحثات حول قضايا المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة.

وأضاف، أن عراقجي سيتوجه الاحد إلى دمشق للتباحث مع السلطات السورية، ومنها سيذهب الى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية، سيغادر إلى وجهة اخرى.

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات