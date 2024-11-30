وزیر الخارجیة الإیرانی سیزور عددا من الدول لبحث التطورت الاقلیمیة

واوضح بقائي في تصريح للصحافيين مساء السبت : إن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي سيتوجه قريبا الى عدد من الدول الاقليمية، لاجراء مباحثات حول قضايا المنطقة وخاصة التطورات الأخيرة.

وأضاف، أن عراقجي سيتوجه الاحد إلى دمشق للتباحث مع السلطات السورية، ومنها سيذهب الى أنقرة وبعد التشاور مع السلطات التركية، سيغادر إلى وجهة اخرى.

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