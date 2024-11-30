ممثل الخارجية الايرانية يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

وأشاد شيباني في اللقاء بانتصار لبنان الكبير الذي تحقق بتعاون كافة مكوناته حكومة وشعبا ومقاومة، والذي أدى إلى هزيمة آلة الحرب الإسرائيلية.

كما أشاد بدور بري الحاسم في وقف عدوان الكيان الصهيوني على لبنان وإفشال أهدافه العدائية.

بدوره أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني في اللقاء، عن شكره لشيباني على دوره البناء والفعال خلال إقامته في بيروت، مشيدا بدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان حكومة وشعبا ومقاومته في هذا الظرف الحرج.

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