الترویکا الأوروبیة: المحادثات الدبلوماسیة مع إیران ستستمر

وأعلن كبار دبلوماسيي الدول الثلاث، من خلال نشر رسالة منسقة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، أن المدراء السياسيين لوزارات الخارجية لبريطانيا وفرنسا وألمانيا التقوا مع نظيرهم الإيراني غريب آبادي في جنيف يوم الجمعة للبحث حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات المفروضة والقضايا الثنائية والوضع في المنطقة.

واضافت الرسالة: اتفقنا على مواصلة المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب.

وكان كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الايراني للشؤون القانونية ، قد كتب في منشور على منصة X حول نفس الموضوع: عُقدت جولة أخرى من المحادثات مع المدراء السياسيين لفرنسا وألمانيا وبريطانيا. تم خلال اللقاء بحث وتقييم آخر التطورات الثنائية والإقليمية والدولية، لاسيما الملف النووي ورفع العقوبات.

وذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة التزاما راسخا بالسعي لتحقيق مصالح الشعب، وأضاف: إننا نفضل طريق الحوار والتفاعل. تم الاتفاق على مواصلة المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب.

والتقى وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الخميس، مع إنريكي مورا، نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، وناقش الجانبان مجموعة من القضايا الثنائية والدولية.

وتعد المحادثات بين إيران وأوروبا استمرارا للاجتماعات التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واتفق الجانبان خلالها على الاجتماع في جنيف لمواصلة المشاورات.

endNewsMessage1