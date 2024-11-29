طهران تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: فلسطين هي المثل الإنساني الأكثر عالمية، ولا تزال أهم أزمة إنسانية ورمز للحقوق الضائعة ووراء الكثير من الوعود.وأضاف: في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نشيد بالمقاومة الأسطورية وصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والفصل العنصري طويل الأمد الذي صاحبته الإبادة الجماعية الوحشية في الأشهر الـ 14 الماضية.

وتابع بقائي قائلا: الآن تنتهك خطة "المحو الاستعماري" الحق الأساسي في الحياة للشعب الفلسطيني بأبشع طريقة ممكنة.

واختتم قائلا: على العالم واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعيش في سلام وكرامة إنسانية، قولا وممارسة.

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