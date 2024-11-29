طهران تؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني
أكد المتحدث باسم الخارجية الايراني، اسماعيل بقائي، على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعيش في سلام وكرامة انسانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: فلسطين هي المثل الإنساني الأكثر عالمية، ولا تزال أهم أزمة إنسانية ورمز للحقوق الضائعة ووراء الكثير من الوعود.وأضاف: في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، نشيد بالمقاومة الأسطورية وصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والفصل العنصري طويل الأمد الذي صاحبته الإبادة الجماعية الوحشية في الأشهر الـ 14 الماضية.
وتابع بقائي قائلا: الآن تنتهك خطة "المحو الاستعماري" الحق الأساسي في الحياة للشعب الفلسطيني بأبشع طريقة ممكنة.
واختتم قائلا: على العالم واجب قانوني ومسؤولية أخلاقية لدعم النضال المشروع للشعب الفلسطيني من أجل حقه في تقرير المصير والعيش في سلام وكرامة إنسانية، قولا وممارسة.