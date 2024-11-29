وزير الخارجية الايراني يلتقي المراجع الدينية في مدينة قم المقدسة

وكان عراقجي قد وصل اليوم الجمعة الى مدينة قم، و قام بزيارة المرقد الطاهر للسيدة معصومة (س) ومن ثم التقى بالمرجعيات الدينية.

ومن البرامج الأخرى لوزير خارجية بلادنا المشاركة في اجتماع مجتمع المدرسین في حوزة قم العلمية.

وايضا التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي مع المرجع الديني آية الله جوادي آمُلي وآية الله جعفر سبحاني في مدينة قم المقدسة.

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