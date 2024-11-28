عراقجي: احداث سوريا مخطط امريكي- صهيوني لارباك أمن المنطقة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه عراقجي اليوم الخميس مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب بخصوص آخر مستجدات الوضع في لبنان بعد وقف اطلاق النار.

ورحب وزير الخارجية بالاتفاق وقال ان هذا النجاح تحقق نتيجة صمود الشعب ومجاهدة مناضلي المقاومة اللبنانية في الميدان والجهود والحكمة السياسية للسيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني والحكومة اللبنانية، مؤكد الموقف الثابت للجمهورية الاسلامية الايرانية في دعم لبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة.

واشار الى نكث الكيان الصهيوني العهود وعدم التزامه بالاتفاقات والتفاهمات، مشددا على ضرورة التحلي بالوعي التام في هذا المجال.

اما وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب فقد اثنى على هذا الاتصال الهاتفي وشرح آخر التطورات في لبنان بعد وقف اطلاق النار مشيدا بالتضامن والدعم الدائمين للجمهورية الاسلامية الايرانية للبنان.

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