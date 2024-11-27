عراقجي: من حق إيران الرد على "إسرائيل" لكنها تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمية ايضا
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اكد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي، بان ايران تحتفظ بحقها في الرد على "اسرائيل"، رغم انها تاخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمة ايضا؛ وعلى سبيل المثال اتفاق وقف النار في لبنان.
وفي تصريح له اليوم، اشار عراقجي الى توقف العدوان الصهيوني على لبنان، وقال : الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باتفاق يوم الثلاثاء؛ كما تتطلع بان يؤدي هذا الاتفاق الى وقف دائم لاطلاق النار.
واضاف : ان طهران تحتفظ بحقها في الرّد على الهجمات التي نفذها الكيان الصهيوني الشهر الماضي على ايران، لكنها تاخذ ايضا بعين الاعتبار تطورات اقليمية اخرى مثل اتفاق وقف النار في لبنان.