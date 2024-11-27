عراقجي: من حق إيران الرد على "إسرائيل" لكنها تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقليمية ايضا

وفي تصريح له اليوم، اشار عراقجي الى توقف العدوان الصهيوني على لبنان، وقال : الجمهورية الاسلامية الايرانية ترحب باتفاق يوم الثلاثاء؛ كما تتطلع بان يؤدي هذا الاتفاق الى وقف دائم لاطلاق النار.

واضاف : ان طهران تحتفظ بحقها في الرّد على الهجمات التي نفذها الكيان الصهيوني الشهر الماضي على ايران، لكنها تاخذ ايضا بعين الاعتبار تطورات اقليمية اخرى مثل اتفاق وقف النار في لبنان.

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