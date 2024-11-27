بزشكيان يهنئ لمناسبة اليوم الوطني في موريتانيا

وكتب الرئيس بزشكيان في برقية التهنئة الى "ولد الشيخ" : انني على يقين بأن العزيمة والارادة المشتركة لدى قادة البلدين، من اجل توظيف الطاقات المختلفة، تجسد افاقا واضحة في سياق تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الاواصر القائمة على اسس الصداقة والاخوة، بمختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية؛ ووفقا لمبدأ التفاهم والتعاون المتبادل، وخدمة لمصالح الشعبين الايراني والموريتاني والعالم الاسلامي.

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