إسلامي: بدأنا بضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الجديدة ردا على قرار الوكالة الذرية

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، اليوم الاربعاء في تصريحات له امام الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الحكومة ان البرنامج النووي الإيراني يتسم بالشفافية ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال اسلامي: "لقد أظهرت إيران دائمًا أنها مستعدة للتفاعل، لكنها لن تتراجع امام القوة والضغوط والسلوك غير القانوني"، مؤكدا: "برنامجنا النووي يتسم بالشفافية ويكون سلميا بحتا".

وتابع: "إذا ارادت الاطراف الاخرى الضغط على بلادنا من خلال عدم القيام بواجبها في خطة العمل الشاملة المشتركة ونشر الاتهامات، فإن هذه الجهود لن تسفر عن أى نتائج",

وشدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية: "نهجنا وبرنامجنا واضح ونتحرك بشفافية تامة في هذا المجال وسنظهر نتائجه للناس وحياتهم"، مبينا: "جميع أنشطتنا تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانها تجري وفق الضمانات".

وصرح: "أعلنا منذ البداية أنه إذا لم تسلك الدول الأوروبية الثلاث أسلوب التفاعل واختارت الاسلوب المواجهة وصدور القرار، فمن المؤكد أننا سنتخذ إجراءات مضادة فورا، وقد فعلنا ذلك لحظة صدور القرار من خلال تشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة".

وتابع محمد اسلامي: "يأتي هذا الإجراء في اطار تنفيذ برنامج تطوير الصناعة النووية، وقد بدأنا حقن هذه الاجهزة بالغاز وتشغيلها".

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