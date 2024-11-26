أمریکا: لن ننضم إلى المحادثات بین إیران وأوروبا

وقال ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمره الصحفي الاثنين بالتوقيت المحلي، ردا على سؤال حول المحادثات بين إيران وأوروبا في جنيف : "لن ننضم إلى هذه المحادثات. إننا ننسق بشكل وثيق مع شركائنا في ثلاث دول أوروبية فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل لالتزامات إيران المتعلقة بالضمانات النووية وتحميل إيران المسؤولية عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات".

وزعم ميللر: "لقد ذكرنا بوضوح أن على إيران أن تتعاون بشكل كامل. ويتعين عليها أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة دون مزيد من التأخير، وسوف نستمر في التنسيق الوثيق مع الحكومات الفرنسية والألمانية والبريطانية".

وفي هذا الصدد، أعلن إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أنه سيتم عقد اجتماع لنواب وزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يوم الجمعة المقبل لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وأشار بقائي إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية القائمة على التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى على أساس مبادئ الشرف والحكمة والمنفعة، وقال إنه في هذه الجولة من المحادثات، سيتم تناول مجموعة من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك قضية فلسطين ولبنان، فضلا عن القضية النووية.

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