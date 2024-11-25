قائد الثورة: قرار المحکمة الجنائیة الدولیة غیر کافٍ ویجب إصدار حکم إعدام بحق نتنیاهو

وبمناسبة أسبوع التعبئة الایرانية استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي حشدا من التعبویین من مختلف انحاء البلاد بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي و قائد فيلق القدس العميد اسماعيل قاآني في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران.

وخلال هذا اللقاء

واشار قائد الثورة الاسلامية الى ان التعبئة ظاهرة فريدة وليست موجودة في اي بلد بهذا الشكل ،وهي لا تقتصر على البعد العسكري رغم أهميته بل تضم مجالات أخرى منها ثقافية واجتماعية لا تقل أهمية عن البعد العسكري.

ولفت الى ان هذه الظاهرة منبثقة من ثقافة وتاريخ ایران الوطني، وبأنه مبدأ اصیل ومتجذر ومرتبط بالشعب الإيراني وتاريخه وهويته.

واوضح سماحته بأن قوات التعبئة تعتمد على ركيزتي الإيمان بالله والثقة بالذات وتمتلك الشجاعة والإبداع وسرعة العمل ومعرفة العدو.

وفي اشارة الى ان الإمام الخميني (ره) قد ابدع وأنتج الفكر التعبوي خلال 15 عاما من الحركة والنضال قبل انتصار الثورة، اكد قائد الثورة الاسلامية على انه ينبغي تقدير وتعزيز الارادة واتخاذ القرارات وعدم اهمالها.

وتابع سماحته موضحا بان خطة الاستعمار والاستكبار العالمي هي إنكار تاريخ وهوية الشعوب واذلالهم، لذا فإن عدم الخضوع لارادة العدو والتحلي بثقة عالية بالنفس امر مهم لمواجهة هذه الخطة وهذا ما تقوم به التعبئة في مواجهة الإذلال الوطني.

قوة الاعداء تتضاءل امام قوتنا

واضاف قائد الثورة الاسلامية: تتضاءل قوة الاعداء امام قوتنا مع وجود الخصوصيات ، والتاريخ يذكر ان قوة فرعون أعظم من قوة الاستكبار الحالي ولكنها مع ذلك تهاوت.

واشار الى ان الغرب استخف بقدرات الشعوب ومعتقداتها وکان یحتقرها وقد ردت قوات التعبئة على ذلك بتطوير قدراتها وأحبطت المؤامرات الغربية وخاصة الأميركية التي أرادت خداع ایران في قضية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.

وافاد سماحته ان الأميركيین يسعون الى إشاعة الاستبداد والفوضى في المنطقة حتى يسيطروا عليها، موضحا انه یجب أن نعلم أنّ أصابع العدو لها دور في أي حادث يحصل في منطقتنا وعلينا مواجهته.

واضاف قائد الثورة الاسلامية بان ما يحصل في لبنان وغزة من قصف المدنيين والمباني والمستشفيات والطواقم الطبية في ليس انتصارا إنما جرائم حرب،وجرائم الكيان الصهيوني هذه ستحقق عكس ما يريده العدو فهي ستحقق انتصارات لكل من لبنان وغزة.

وتابع بان العدو الصهيوني لم يحقق نصر في غزة أو لبنان ولن يحقق أي نصر فيهما، بل ان جرائمه في غزة ولبنان ستعزز من قدرات المقاومة وقوتها، وإذا كان محور المقاومة الذي توسع اليوم فانه سيزداد توسعا غدا.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية ان على الشعبين اللبناني والفلسطيني أن يدركا أنّ الطريق الوحيد لمواجهة الكيان هو الكفاح المسلح.

کما رأى قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي انما قام به العدو هو جرائم حرب وقرار المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ ويجب إصدار حكم إعدام بحق نتنیاهو والقادة المجرمين.

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