قالیباف:‌ قرار حکام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة یعکر الأجواء الإیجابیة بین الوکالة وإیران

وقال محمد باقر قاليباف في كلمته أمام جدول أعمال الجلسة العامة اليوم (الأحد) لمجلس الشورى الإسلامي: أدى النهج المسيّس غير الواقعي والمخرّب الذي اتبعته الترويكا الأوروبية وامريكا إلى صدور قرار غير مبرر وغير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح رئيس مجلس الشورى الإسلامي: الترويكا الأوروبية وأمريكا التي تتخذ من الأنشطة النووية لبلادنا كذريعة لأعمالها غير المشروعة، باتت تثير الشكوك حول مصداقية واستقلالية الوكالة الدولية من خلال نكث العهود والاكاذيب، وتلقي بالضبابية على المناخ البناء الذي تم خلقه لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة.

وقال قاليباف: جمهورية إيران الإسلامية شرعان ما ادرجت الرد على هذا الانتهاك السياسي لمجلس محافظي الوكالة على جدول أعمالها وبدأت بإطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة.

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