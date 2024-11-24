لاريجاني: ما يقوم به حزب الله اليوم هو ضرورة لأمن المنطقة بأكملها

وقال في مقابلة خاصة لموقع المنار إن “شعبنا يقدر جهود حزب الله، وحتى الآن عندما اضطر عدد كبير من اللبنانيين إلى مغادرة منازلهم بسبب الاعتداءات الظالمة من الصهاينة، قدم الكثير من مواطنينا ما يستطيعون لمساعدة الشعب اللبناني، ويتم نقل هذه المساعدات إلى إخوتنا اللبنانيين ونأمل أن تستمر هذه الجهود في المستقبل”.

وأوضح أن “هناك أيضًا دول أخرى تقدم المساعدة لتحسين أوضاع أحبتنا اللبنانيين. ومن جهة أخرى نحن نسمع أخبارًا جيدة، وستحل المشكلات في المنطقة بإذن الله”.

وأشار لاريجاني حول اللقاءات التي أجراها في لبنان قبل أيام، إلى أن الأمور تتابع بشكل جيد في لبنان، مؤكداً أن “الرئيس نبيه بري سياسي بارع، وجهوده مثمرة”، وآمل بأن تُحل القضية قريباً.

ولفت “لدينا دائمًا علاقات وثيقة مع الأصدقاء في حزب الله لأنني كنت أعرفهم منذ زمن بعيد. ما يقومون به يتمحور حول الدفاع العميق عن أرضهم وأمن لبنان”، وأضاف “ما يقوم به حزب الله اليوم هو ضرورة لأمن المنطقة بأكملها، ومن هذا المنطلق، يجب تقدير هؤلاء الأبطال المخلصين”.

وأوضح “بعد زيارتي إلى سوريا ولبنان، كان هناك بعض الأمور التي كان يجب مناقشتها مع إخوتنا في حزب الله هنا ومتابعتها”.

وقال “بما أنني كنت على معرفة بالسيد عبدالله صفي الدین، سفیر حزب الله في إيران، قررت أن ألتقي به شخصياً للتعبير عن شكري وتقديري للجهود التي يبذلونها في لبنان، وللحديث حول بعض القضايا التي تستوجب المتابعة”.

وزار لاريجاني مكتب حزب الله في طهران، حيث تم إستعراض الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات على الساحة اللبنانية والفلسطينية بعد جولته الإقليمية التي شملت لبنان وسوريا، مع ممثل حزب الله في ايران السيد عبد الله صفي الدين.

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