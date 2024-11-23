الادميرال ايراني: نخطط للقيام بدوريات مشتركة مع الدول المجاورة في جميع المحيطات

وقال الأدميرال شهرام إيراني، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية: أدین الجرائم والطبيعة الوحشية للکیان الصهيوني الوحشي والقاتل للأطفال، الذي یقتل الأطفال والنساء الأبرياء والعزل وموظفي المنظمات الدولية والإعلاميين والطاقم الطبي بأبشع الطرق الممكنة.

وأضاف: تمكنا من احباط مؤمرات العدو وتهدیداته ورسم طريقنا الثوري بالوحدة الشاملة والتقارب مع شعوب العالم في طريق التقدم وتحقيق إيران القوية.

وتابع قائلا: العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة في مجال البحرية مثل التهريب والقرصنة والإرهاب البحري في شرايين التجارة العالمية التي تواجه نزاعات على سيادة المياه الدولية، لذلك حماية مصالح البلاد في البحار والمحيطات وضمان امن خطوط الاتصال في زمن السلم والحرب يستلزم وجود قوة بحرية قوية.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تخاطب العالم خطاب السلام والصداقة في النظام المتعدد الأقطاب وتحاول الاستفادة من مكانتها في هذا الصدد وبدورها ستتخذ البحرية الإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه .

وفيما يتعلق بتحسين قدرات البحرية في ایران قال: لقد وضعنا بناء وتحديث السفن على جدول الأعمال حتى نتمكن من التواجد في البحر بنجاح كما أن تعزيز القواعد العائمة في المحيطات بالشروط اللازمة لتغطية الاحتياجات في كافة المجالات مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف: أولويتنا هي تحسين القدرة القتالية والاستعداد القتالي، ونحن نبني غواصات ستنضم إلى الجيش قريبًا.

وعن تصنيع مدمرات جديدة قال: نقوم حالياً ببناء مدمرتين جديدتين. وسوف نقدم معلومات أكثر تفصيلا في الوقت المناسب.

وأضاف نتمتع اليوم في مجال الصواريخ بتنوع جيد ولدينا صواريخ بمدى أكثر من 1000 كيلومتر ونفتخر بقدراتنا الجيدة في مجال الحرب الإلكترونية التي توصلنا إليها.

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