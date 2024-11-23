بيان القنصلية العامة لإيران بخصوص الحادث الذي وقع في جامعة قازان الفيدرالية

ذكرت القنصلية العامة لجمهورية إيران الإسلامية في قازان مساء الجمعة، خلال بيان بشأن الحادث الذي وقع في جامعة قازان الفيدرالية: قام صباح الجمعة، عدد من الطلاب الدارسين في جامعة قازان الفيدرالية من دول مختلفة منها أوزبكستان والصين وإيران وتركمانستان وغيرها، بزيارة "مركز تمديد التأشيرات" التابع للجامعة المذكورة لتجديد طلباتهم.

وجاء في البيان: بعد مشادة حصلت بين الطلاب وتفعيل جهاز الإنذار من قبل أمن المركز المذكور، تم إرسال الشرطة إلى المكان، وبعد استمرار المشادة والضرب اللاإنساني وغير المهني للطلاب من قبل الشرطة، تم اعتقال طالبين إيرانيين.

وأكدت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في قازان أنها وضعت الإجراءات التالية على جدول أعمالها فور إبلاغها بالموضوع:

1- إرسال القنصل الممثل إلى مركز الاحتجاز ومتابعة حالة الطالبين المصابين.

2- إعداد وإرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة خارجية روسيا الاتحادية بشأن المعاملة العنيفة التي تعرض لها الطلاب الإيرانيون من قبل الشرطة وتقديم توضيحات بشأن سبب الحادث والتورط غير المهني للشرطة المحلية في الأمر.

3- إعداد وإرسال رسالة احتجاج إلى نائب الشؤون الدولية لرئيس جامعة قازان الفيدرالية والتذكير بالعديد من الامور بشأن التأخير في التعامل مع مشاكل الطلاب في مركز تمديد التأشيرات وطلب توضيح أسباب الحادث الأمني للطلاب الإيرانيين في جامعة قازان الفيدرالية.

4- عقد لقاء مع الطلاب في القنصلية العامة.

5- مرافقة الطلاب المحتجين في جامعة قازان الفيدرالية.

6- عقد لقاء مع نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية بحضور عشرة ممثلين عن الطلاب.

7- عقد لقاء مع نائب رئيس الجامعة ورئيس شرطة مدينة قازان ومسؤولين آخرين في الجامعة وأمن المدينة.

كما أكدت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمواطنين والطلاب الإيرانيين المقيمين أنه سيتم متابعة الموضوع حتى يتم التعرف على مرتكبي هذا الحادث المؤسف.

endNewsMessage1