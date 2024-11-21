ایران سترد ردا مناسبا على الخطوة غیر الفنیة لاوروبا

واضاف عراقجي في حديث مع قناة "الميادين" اننا نملك الارادة الحقيقية للتعاون مع الوكالة، بيد أن التحرك الاوروبي يتعارض وهذا المسار موضحا ان الهدف من دعوة غروسي كان فتح صفحة جديدة من التعاون بين ايران والوكالة الدولية.

واضاف اننا حاولنا ايجاد ارضية للتفاهم لتسوية المشاكل المتبقية، وان السيد غروسي كان متفائلا ورحب بهذا الاجراء. حذرنا من ان الضغط لن يفضي الى النتيجة المناسبة وان ايران لن تغض النظر عن قرارها بالتعاون الايجابي مع الوكالة.

واكد عراقجي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد ردا مناسبا على الخطوة "غير الفنية" لاوروبا.

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