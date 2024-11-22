عراقجي: التصدي الفعال للارهاب هدف مشترك لايران وباكستان

وكتب عراقجي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) مساء الخميس: ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في باكستان، الذي أودى بحياة عدد كبير من الأبرياء وأصاب كثيرين آخرين.

وأضاف وزير خارجية إيران: نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا وشعب وحكومة باكستان الشقيقة وندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى.

وتابع: الإرهاب مدان بكل أشكاله ومظاهره. إن مكافحة الإرهاب بفعالية هي الهدف المشترك لإيران وباكستان.

وقال وزير خارجية إيران: لن ندخر أي جهد لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للقضاء على آفة الإرهاب.

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