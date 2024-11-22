عراقجي: التصدي الفعال للارهاب هدف مشترك لايران وباكستان
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ادان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في رسالة ، الهجوم الإرهابي الشنيع في باكستان، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء وجرح الكثيرين، واعتبر مكافحة الإرهاب بشكل فعال هدفا مشتركا لإيران وباكستان.
وكتب عراقجي في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) مساء الخميس: ندين بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع في باكستان، الذي أودى بحياة عدد كبير من الأبرياء وأصاب كثيرين آخرين.
وأضاف وزير خارجية إيران: نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا وشعب وحكومة باكستان الشقيقة وندعو الله عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى.
وتابع: الإرهاب مدان بكل أشكاله ومظاهره. إن مكافحة الإرهاب بفعالية هي الهدف المشترك لإيران وباكستان.
وقال وزير خارجية إيران: لن ندخر أي جهد لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للقضاء على آفة الإرهاب.