اللواء سلامي: يجب قطع الشريان الاقتصادي الصهيوني لتلقي المعدات العسكرية
قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي"، لقد أغلق العالم أبوابه أمام الكيان الصهيوني المجرم، وعلى الحكومات أن تقطع الشرايين الاقتصادية للاحتلال حتى لا يتمكن من تلقي المعدات العسكرية من البر والبحر.
وقال اللواء سلامي، اليوم الجمعة، في مناورة 60 ألف شخص تحت شعار "إلى القدس" في مدينة أهواز مركز محافظة خوزستان جنوب البلاد: إن اليوم كان شرفًا عظيمًا أن أكون حاضرًا بين قوات حرس الثورة الإسلامية والقوات التعبئة (البسيج) ورأينا مرة أخرى وحدة وتضامن القوات التعبئة والبدو والقبائل في المحافظة.
وأضاف: القوات التعبئة تبذل كل الجهود لتحقيق العدالة وتجنب الاستبداد في كل المشاهد، وخاصة في مواجهة الاستكبار العالمي، وهذا الشرف لا ينسى بالنسبة لنا.
وتابع قائلا: إن خوزستان أرض العلوم العظيمة في الدفاع المقدس وهي دليل على عز استقرار أمة اسمها الإسلام التي وقفت بثبات في مواجهة مجموعة القوى العالمية.
وأوضح اللواء سلامي: إنه تتمتع خوزستان بتجربة هزيمة القوى العظمى في تاريخها وهي أرض الفتوحات الكبرى والتكريمات في تاريخ إيران الإسلامية.
وصرح: إن اليوم تحولت أشتال المقاومة في اليمن والبحرين وسوريا والعراق ولبنان وفلسطين إلى أشجار متجذرة، ويحاول الاستكبار العالمي منذ سنوات تدمير أغصان المقاومة، لكنه يواجه دائماً إخفاقات متتالية.