غروسي: ايران بدأت بوقف زيادة احتياطي اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

وأكد غروسي خلال اجتماع مجلس المحافظين في فيينا؛ أنه تم التحقق من بدء إيران في تنفيذ التدابير التحضيرية لوقف زيادة مخزونها من اليورانيوم؛ في موقعي فوردو ونطنز.

واعتبر غروسي أنه من المتوقع أن يستمر التعاون بين الوكالة وإيران بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أنه تلقى التطمينات من وزير الخارجية الايراني بهذا الخصوص.

وتحدث غروسي عن عدم وجود معلومات تفيد باستئناف الانشطة النووية في موقع بارجين وأنه لا يعتبر مرفقا نوويا.

وبحث عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي"، الیوم الأربعاء التفاعلات بين إيران والوكالة في ظل نتائج زيارة غروسي إلى طهران والتطورات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين.

وأشار إلى زيارة غروسي إلى إيران، وقال إن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزیارة أثبتت مرة أخرى حسن نية وإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز التفاعل والتعاون مع الوكالة.

وأكد: إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نية إيران ونهجها التفاعلي ووضعت إجراءات غير البناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال إصدار قرار، فإن إيران سترد بشكل مناسب ومتناسب.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي ارادتهما لمواصلة طريق الحوار والتفاعل من أجل حل الخلافات ومعالجة القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال وتجنب الأساليب والمناهج غير البناءة .

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