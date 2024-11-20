عراقجي: إيران سترد بشكل مناسب على الإجراءات غير البناءة في اجتماع مجلس المحافظين

وبحث عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي"، الیوم الأربعاء التفاعلات بين إيران والوكالة في ظل نتائج زيارة غروسي إلى طهران والتطورات المتعلقة باجتماع مجلس المحافظين.

وأشار إلى زيارة غروسي إلى إيران، وقال إن التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزیارة أثبتت مرة أخرى حسن نية وإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز التفاعل والتعاون مع الوكالة.

وأكد: إذا تجاهلت الأطراف الأخرى حسن نية إيران ونهجها التفاعلي ووضعت إجراءات غير البناءة على جدول أعمال اجتماع مجلس المحافظين من خلال إصدار قرار، فإن إيران سترد بشكل مناسب ومتناسب.

وأكد الجانبان في هذا الاتصال الهاتفي ارادتهما لمواصلة طريق الحوار والتفاعل من أجل حل الخلافات ومعالجة القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال وتجنب الأساليب والمناهج غير البناءة .

محادثة هاتفية عراقجي مع نظيره الجنوب افريقي؛

إذا سعت اطراف اخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المواجهة، فإن إيران سترد

هذا واكد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" على حُسن نية ايران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، موضحا انه إذا سعت الأطراف الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المواجهة، فإن إيران سترد ايضا بشكل مناسب.

صرح بذلك عراقجي خلال محادثة هاتفية صباح اليوم الاربعاء مع نظيره الجنوب افريقي "رونالد لامولا" ، الذي تتمتع بلاده بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية،ناقش وزير الخارجية الايراني القضايا المتعلقة باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والقرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبالاشارة الى زيارة غروسي إيران، أكد عراقجي على حُسن نية الجمهورية الإسلامية الايرانية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية،موضحا انه إذا سعت الأطراف الأخرى في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى المواجهة، فإن إيران سترد ايضا بشكل مناسب.

وضمن تشكره وتقديره للمحادثة الهاتفية ، رحب وزير خارجية جنوب افريقيا بالتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

هذا ويعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه عند الساعة 10:30بتوقيت اوروبا يوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في مقر المنظمة التابعة للأمم المتحدة بفيينا، ويستمر حتى يوم الجمعة 22 تشرين الثاني/نوفمبر.

ووفقا للبيان الصحفي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الموضوعات المدرجة على جدول اعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تتضمن التحقق ومراقبة تنفيذ التزامات إيران النووية في خطة العمل المشترك الشاملة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وكذلك تنفيذ اتفاقية ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران.

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