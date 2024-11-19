الرياض تستضيف الاجتماع الثاني للجنة الثلاثية المشتركة بين إيران والسعودية والصين

وترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي "وليد عبد الكريم الخريجي"، بمشاركة وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي يقوده "مجید تخت روانجي" النائب السياسي لوزير الخارجية الإيراني، ووفد الصين برئاسة "دنغ لي" نائب وزير الخارجية الصيني.

وأكد الطرفان الإيراني والسعودي، من جديد في هذا الاجتماع، التزامهما بالتنفيذ الكامل لاتفاق بكين، ومواصلة الجهود لاستكمال علاقات الجوار بين البلدين وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي؛ بما في ذلك احترام الحكومات و السيادة والاستقلال والأمن.

الى ذلك رحبت المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالدور الإيجابي والمستمر لجمهورية الصين الشعبية، مع التاكيد على أهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ اتفاق بكين.

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