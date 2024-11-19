عراقجي يؤكد عزم ايران على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف مع روسيا

وخلال لقائه في طهران اليوم الثلاثاء ، ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون غرب آسيا وأفريقيا، الذي يزور طهران للتشاور مع المسؤولين الايرانيين، اشار عراقجي إلى العلاقات الجيدة جداً بين البلدين ، مؤكدا عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الثنائية ومتعددة الأطراف مع روسيا.

وفي إشارة إلى زيارة الوفد الاقتصادي الروسي رفيع المستوى إلى طهران، أعرب عن أمله في أن تساعد هذه الزيارة على تطوير العلاقات الثنائية.

كما اعتبر عراقجي حالة عدم الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا بانها نتيجة الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني وحذر من توسيع نطاق الصراعات في المنطقة بأكملها.

وقال وزير الخارجية: إن الدعم السياسي والعسكري الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة للكيان الصهيوني قد تسبب في ارتكاب المجازر بحق الناس العزل في غزة ولبنان.

وفي هذا اللقاء، أعرب الممثل الخاص للرئيس الروسي عن قلقه إزاء الوضع الحرج في المنطقة وتزايد حجم الصراعات، وشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب في غزة ولبنان.

وقدم ميخائيل بوغدانوف شرحا عن زيارة الوفد الاقتصادي الروسي رفيع المستوى إلى طهران، معربا عن ارتياحه لتطور العلاقات بين البلدين.

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