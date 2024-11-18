الرئيس بزشكيان يعين "مهدي سنائي" مستشارا سياسيا له

واصد مسعود بزشكيان مرسوم بتعيين مهدي سنائي النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية في منصب مستشارا سياسيا له.

واضاف: نأمل بالتوكل على الله تعالى وفي إطار الدستور، وتحقيق اهداف وثيقة الرؤية السياسة العامة التي أقرها قائد الثورة الاسلامية، والبرنامج التقدمي السابع، والالتزام بمدونة أخلاقيات مسؤولي الحكومة الرابعة عشرة، ان يسعى جاهدا لتحقيق أهداف الحكومة.

endNewsMessage1