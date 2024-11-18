متحدث الخارجية الايرانية: الشهيد محمد عفيف كان الصوت الصادح للشعب اللبناني

وقال بقائي فجر اليوم الاثنين مهنئا ومعزيا باستشهاد الحاج محمد عفيف وعائلة النابلسي العظيمة وشعب لبنان المقاوم: ان الشهيد محمد عفيف كان صوت الشعب اللبناني الصادح ورمز الإيمان بمهمة التوعية وتنوير الرأي العام، وقد ناضل حتى اللحظات الأخيرة من حياته المباركة ضد ظلم وتمرد الكيان الصهيوني المحتل والعنصري وأوصل صوت حق ومظلومية شعبي لبنان وفلسطين إلى اسماع العالم.

وأشار إلى استشهاد أكثر من 200 صحفي وإعلامي على يد الكيان الصهيوني خلال العام الاخير، ووصف اغتيال الإعلاميين بالجريمة المستهدفة لدفع مخطط الإبادة الجماعية وإبادة فلسطين بهدف ترهيب وسائل الإعلام وإجبارها على التوقف عن تغطية جرائم الكيان الصهيوني.

كما أشار المتحدث باسم الخارجية إلى حظر الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين وفقا للقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949، واعتبر اغتيال الحاج محمد عفيف وغيره من الصحفيين في لبنان وغزة كمثال على جرائم الحرب وطالب الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات جدية لمحاكمة رؤوس الكيان الصهيوني ومعاقبتهم.

وأعرب بقائي عن ثقته بأن دماء الحاج محمد عفيف، مثل دماء شيرين أبوعاقلة وسائر الشهداء الإعلاميين في لبنان وفلسطين، ادت للمزيد من الفضائح للكيان الصهيوني والمتواطئين معه وحماته، وستجعل عزيمة الشعبين اللبناني والفلسطيني اقوى واصلب في المقاومة المشروعة للاحتلال والفصل العنصري الصهيوني.

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