وزير الدفاع الايراني يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد

وبحث الرئيس السوري بشار الاسد ووزير الدفاع الايراني العميد عزيز نصير زاده في هذا اللقاء قضايا الدفاع والأمن في المنطقة وتعزيز التعاون بين البلدين لمحاربة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

وأكد الرئيس الأسد في هذا اللقاء أن القضاء على الإرهاب مسؤولية إقليمية ودولية، لأن مخاطرها تهدد جميع شعوب العالم.

وكان وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد طيار عزيز نصير زادة قد وصل أمس السبت الى دمشق في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين السوريين.

وتناولت المباحثات التي اجرها وزير الدفاع الايراني مع المسؤولين السوريين آخر المستجدات في المنطقة بشكل عام وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجيشين الصديقين، بما يسهم في مواصلة محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد وزير الدفاع الايراني في تصريح صحفي لدى وصوله إلى دمشق، السبت، على الدور الاستراتيجي والبارز جدا لسوريا في السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية وقال: بهذه المناسبة، ازور دمشق بدعوة من وزير الدفاع السوري.

وأكد: خلال هذه الزيارة ستكون لنا لقاءات مع المسؤولين السياسيين والعسكريين للبحث في مختلف الجوانب، خاصة في مجال الدفاع والأمن من اجل تعزيزها وترسيخها.

وأضاف العميد طيار نصير زادة: العلاقات الإيرانية السورية متنامية وندعم بعضنا البعض في الظروف الحساسة.وقال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة: بناء على توصيات قائد الثورة، نحن مستعدون لدعم هذا البلد الصديق والشريك الاستراتيجي، وندرس سبل تطويره.

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