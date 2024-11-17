بزشكيان يؤكد عزم ايران على اتخاذ خطوات جديدة لتطوير العلاقات مع سلطنة عمان

وفي رسالة بعثها بالمناسبة، هنأ الرئيس بزشكيان، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، بحلول العيد الوطني للبلاد.

وجاء في الرسالة: ان الحكومة الرابعة عشرة (الحالية) في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفي سياق سياسة الجوار كاستراتيجية للسياسة الخارجية، وفي ضوء العلاقات التاريخية القوية والروابط العميقة بين البلدين، عازمة على اتخاذ خطوات جديدة في مجال تطوير العلاقات مع سلطنة عمان.

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