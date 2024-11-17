الحرس الثوري يدشن قاعة 'لعبة الحرب' في كلية القيادة والادارة
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افتتح القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، اللواء حسين سلامي، اليوم الاحد "قاعة الألعاب الحربية" في كلية القيادة والإدارة التابعة لقوات حرس الثورة.
وافتتح اللواء حسين سلامي صباح اليوم الأحد، أثناء حضوره كلية القيادة والإدارة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قاعة الألعاب الحربية في هذه الكلية.
يذكر انه "لعبة الحرب" هو مصطلح في العلوم العسكرية تتم من خلال النمذجة للقضايا الحربية.
ويمكن لقادة ومديري القوات المسلحة الحصول على تنبؤات وتخطيط وتقديرات أفضل لمشهد المعركة عبر هذه النماذج.