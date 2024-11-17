الحرس الثوري يدشن قاعة 'لعبة الحرب' في كلية القيادة والادارة

وافتتح اللواء حسين سلامي صباح اليوم الأحد، أثناء حضوره كلية القيادة والإدارة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قاعة الألعاب الحربية في هذه الكلية.

يذكر انه "لعبة الحرب" هو مصطلح في العلوم العسكرية تتم من خلال النمذجة للقضايا الحربية.

ويمكن لقادة ومديري القوات المسلحة الحصول على تنبؤات وتخطيط وتقديرات أفضل لمشهد المعركة عبر هذه النماذج.

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