هل التقى سفیر إیران لدى الأمم المتحدة بـ إیلون ماسک؟.. طهران ترد

قال عضو في بعثة إيران الأممية، ردًا على سؤال وكالة «ايتار تاس» الروسية حول هذا الموضوع: «لا تعليق لدينا في هذا الصدد».

في المقابل، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية عن مسؤول إسرائيلي (لم تسمه) قوله: «لم نعلم بلقاء إيلون ماسك وسفير إيران بالأمم المتحدة الذي أعلنته نيويورك تايمز».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أفادت، أمس الخميس، أن إيلون ماسك، المقرب من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب، التقى سفير إيران لدى الأمم المتحدة في محاولة لنزع فتيل التوترات بين طهران وواشنطن.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين إيرانيين، قولهما إن «اللقاء بين أغنى رجل في العالم والسفير أمير سعيد إيرواني كان إيجابيًا»، منوهة إلى أن الرجلين التقيا لأكثر من ساعة في «مكان سري» الإثنين الماضي.

ووفقا لصحيفة «إندبندنت عربية»، فإنه في حال تأكيد اللقاء فإنه يبعث إشارة مبكرة إلى أن ترمب جاد في شأن إجراء حوار مع إيران وعدم الميل إلى النهج الأكثر تشددًا الذي يفضله عديد من المحافظين في حزبه الجمهوري، وكذلك إسرائيل، إلى جانب إظهار النفوذ الاستثنائي لمالك شركة «تيسلا» ومنصة «إكس»، بحضوره الدائم إلى جانب ترامب ومشاركته بالمكالمات الهاتفية للرئيس المنتخب مع زعماء العالم.

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