إیران تنفی رسالتها إلى بایدن بشأن محاولة اغتیال ترامب: نتابع قضیة سلیمانی قانونیاً

وردًا على أسئلة وسائل الإعلام الأمريكية حول "تقديم ضمانات خطية بِشان عدم وجود أي خطط لاغتيال دونالد ترامب"، أعلنت البعثة الإيرانية في بيان لها اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي، "إننا لا نعلق امام الراي العام على تفاصيل الرسائل الرسمية المتبادلة بين طهران وواشنطن".

وأضافت، أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت منذ سنوات بأنها تتابع قضية اغتيال الشهيد سليماني من خلال السلطات القضائية والقانونية وأنها تلتزم تمامًا بالمبادئ المعترف بها للقانون الدولي".

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