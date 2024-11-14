بزشكيان: ايران تريد السلام والامن في العالم

وتطرق الرئيس بزشكيان خلال استقباله مساء اليوم الخميس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الزائر رافايل غروسي الى الانشطة النووية السلمية والموقف الثابت والمبدئي للجمهورية الاسلامية الايرانية بحظر تصنيع السلاح الذري وقال اننا وكما اعلنا مرارا وتاسيسا على الفتوى الصريحة لقائد الثورة الاسلامية، لم ولن نكن اطلاقا بصدد انتاج السلاح النووي ولا يُسمح لاحد بالعدول عن هذه السياسة.

وتابع اننا وكما برهنا سابقا ومرارا وتكرارا حسن نيتنا، نعلن جهوزيتنا للتعاون والتقارب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لازالة الغموض والشبهات المزعومة حول الانشطة النووية السلمية الايرانية رغم ان العالم توصل اليوم الى هذه القناعة بان ايران الاسلامية تريد السلام والامن في العالم.

واشار رئيس الجمهورية الى الاتفاق النووي ونكث امريكا والدول الاوروبية العهود في هذا الاتفاق وقال انه بناء على تاكيد العديد من تقارير الوكالة الدولية، فاننا نفذنا جميع التزاماتنا في هذا الاتفاق لكن امريكا هي التي انسحبت منه بصورة احادية وجعلت من غير الممكن مواصلة هذا المسار.

وتطرق الرئيس بزشكيان في جانب اخر الى الظروف المتازمة في المنطقة والاحداث المريرة والمؤسفة في غزة ولبنان والناتجة عن اعتداءات وجرائم الكيان الصهيوني وقال ان المؤسف هو ان الكيان الصهيوني وفي اليوم الاول من بدئي مهام عملي نفذ عملا اجراميا واغتال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية وجعل من خلال سفكه الدماء واعماله العدوانية، المنطقة تمر بازمة شديدة.

واكد ان الكيان الصهيوني قد انتهك جميع المبادئ والقوانين الدولية بما في ذلك قتل النساء والاطفال ومهاجمة المراكز العلاجية والمستشفيات وقصف المدارس والاحياء السكنية، لكن وبدلا من توبيخه من قبل الدول المتشدقة بحقوق الانسان تقوم هذه الدول للاسف بدعمه وتزويده بالسلاح وقال ان الراي العام العالمي يتوقع اليوم من الدول المتشدقة بحقوق الانسان وكذلك من المنظمات الدولية ان تضطلع بدور مؤثر في وقف هذه ا لجرائم بدلا من السكوت عنها والانفعال.

وقال الرئيس بزشكيان: نرى ان الحرب، ليست لصالحنا ولا لصالح المنطقة ولا العالم، واي انسان عاقل لا يبحث عن اثارة الحرب وتوسيعها، لكن المؤكد اننا سنبدي ردة فعل حاسمة وقوية ازاء اي فعل يمس امننا.

اما المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي فقد اشاد في اللقاء بالتوجه الذي ينطوي على السلام والوئام للرئيس بزشكيان كما اثنى على التعاون الجاد لمسؤولي مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية ووزارة الخارجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتناول العلاقة والتعامل الجيدين للجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة وقال اننا نؤمن ايمانا راسخا بان فترة رئاستكم ستفتح صفحة جديدة في العلاقات الجيدة والايجابية بين ايران والوكالة.

واكد ان التعاون الجيد بين ايران والوكالة، سيحبط بكل تاكيد الممارسات الخبيثة التي تستهدف الانشطة النووية الايرانية.

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