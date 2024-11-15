الحرس الثوري يعلن استشهاد احد مقاتليه في سيستان وبلوشستان

وجاء في البيان الصادر عن مقر القدس اليوم الجمعة، ان المقاتل التعبوي برزكر ارتقى شهيدا بسبب جروحه البليغة، ورغم جهود الكادر الطبي لانقاذ حياته.

وكان مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، اعلن امس الخميس، ان "حصيلة الاشتباك المسلح الذي حدث اليوم خلال مناورات شهداء الامن العملانية مع عناصر ارهابية في مدينة راسك، بلغت 3 شهداء من مقاتلي وضباط الحرس".

كما اشار هذا البيان، بان 4 عناصر من الارهابيين لقوا حتفهم، بينما تم القبض على 6 اخرين.

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