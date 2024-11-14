لاريجاني يلتقي الرئيس الأسد في دمشق

وقالت ان الرئيس الأسد شدد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.

من جهته، شدد لاريجاني على وقوف إيران إلى جانب سورية واستعدادها لتقديم شتى أنواع الدعم، مؤكداً دور سورية المحوري في المنطقة والتطلع لتعزيز هذا الدور بما يخدم دول المنطقة وشعوبها.

يذكر ان المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي كان قد قال ان لاريجاني سيبحث مع كبار المسؤولين السوريين في آخر مستجدات المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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