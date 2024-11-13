مدیر عام الوکالة الدولیة للطاقة الذریة یصل الى طهران

وكان في استقبال غروسي، اثناء وصوله مطار مهرباد في طهران، بهروز كمالوندي، متحدث ونائب الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية لمنظمة الطاقة الذرية الايرانية.

ومن المقرر أن يلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ويجري محادثات مع مجموعة من كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال زيارته إلى طهران.

وفي وقت من اليوم الاربعاء اشار وزيرالخارجية الايراني "عباس عراقجی" إلى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إنه بفضل الموقف الإيجابي للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، فإن الظروف مهيأة لتطوير التعاون، مضيفا: "بهذه الروح الإيجابية سيتم رسم مسار جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

كما أكد عراقجي على أهمية أمن الطاقة النووية ودور الدبلوماسية الإيرانية في تعزيز هذه القضية. وقال إن التعاون مع الوكالة، باعتباره أحد مبادئ دبلوماسية الدولة، يمكن أن يساعد في إدارة التحديات الدولية وتعزيز أمن الطاقة النووية.

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