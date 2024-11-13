عراقجي:‌ علينا ادارة الخلافات مع الولايات المتحدة من اجل خفض تكاليفها

وفي إشارة إلى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي إنه بفضل الموقف الإيجابي للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي فإن الظروف مهيأة لتطوير التعاون.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني، على هامش اجتماع مجلس الحكومة، أهم قضايا السياسة الخارجية للبلاد وتناول علاقات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فضلا عن التحديات في العلاقات الإيرانية الأمريكية.

التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ طريقة جديدة للتفاعلات

في البداية، وفي إشارة إلى التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقجي إنه بفضل الموقف الإيجابي للمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، فإن الظروف مهيأة لتطوير التعاون، مضيفا: "بهذه الروح الإيجابية سيتم رسم مسار جديد للتعاون بين إيران والوكالة".

كما أكد عراقجي على أهمية أمن الطاقة النووية ودور الدبلوماسية الإيرانية في تعزيز هذه القضية. وقال إن التعاون مع الوكالة، باعتباره أحد مبادئ دبلوماسية الدولة، يمكن أن يساعد في إدارة التحديات الدولية وتعزيز أمن الطاقة النووية.

وتطرق عراقجي إلى العلاقات المعقدة بين إيران والولايات المتحدة، وأكد أن الخلافات بين البلدين "جوهرية وأساسية للغاية"، مشيراً إلى أن هذه التحديات قد لا يتم حلها على المدى القصير أو حتى المتوسط. لكنه أكد على ضرورة إدارة هذه الخلافات وأضاف: "علينا أن نتصرف بطريقة تقلل التكاليف والتوترات".

ورأى أن تخفيف التوترات يمكن أن يؤدي إلى الحفاظ على المصالح الوطنية وتقليل الضغوط الدولية على إيران.

كما أشار وزير الخارجية إلى وجود قنوات اتصال بين إيران والولايات المتحدة، وذكر أن هذه القنوات تعمل كأداة للحد من سوء التفاهم والتوترات وقال: "قنوات الاتصال بين إيران وأميركا كانت موجودة على الدوام».

واعتبر عراقجي هذه الاتصالات بمثابة منصة مناسبة لتبادل الآراء الدبلوماسية، وأكد أنه في الوضع المعقد الحالي، تلعب الاتصالات الدبلوماسية والإدارة الصحيحة للنزاعات دورًا رئيسيًا في تأمين المصالح الوطنية والحفاظ على استقلال إيران وسيادتها.

كما أشار وزير الخارجية الى اجتماع منظمة التعاون الاسلامي في الرياض قبل يومين وقال: "إن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي كان اجتماعا ناجحا للغاية وتبنى رؤساء الدول الإسلامية مواقف قوية ومتماسكة".

وأشار عراقجي إلى الموافقة على قرار يتضمن 38 بندا قويا، وقال: "إن هذا القرار أدان سياسات وأفعال الكيان الصهيوني في كافة المجالات بلهجة حازمة وعنيدة".

وأضاف: "إن هذا القرار يظهر تضامن الدول الإسلامية في مواجهة التهديدات والعدوان ضد المسلمين ويعلن موقفا واحدا وحاسما أمام العالم".

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