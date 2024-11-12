عراقجي ينصح المسؤولين الاميركيين باختبار فكرة "العقلانية القصوى"
اكد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، إن "النسخة الثانية من الضغط الأقصى" ستؤدي إلى "النسخة الثانية من الفشل الأقصى" للولايات المتحدة، ونصح المسؤولين الاميركيين باختبار فكرة "العقلانية القصوى" لأنها تصب في مصلحة الجميع.
وكتب عراقجي على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الثلاثاء: النسخة الأولى من سياسة "الضغط الأقصى" واجهت حتما "المقاومة القصوى" وأدت في النهاية إلى "الفشل الاقصى" لأميركا.
وأضاف: هل تريدون دليلا؟ كمثال واحد فقط، قارنوا بين وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى".
وتابع عراقجي: ان السعي لتطبيق «النسخة الثانية من الضغط الأقصى» لن يؤدي إلا إلى «النسخة الثانية من الفشل الأقصى».
وأضاف وزير الخارجية: الفكرة الأفضل هي ان تختبروا "العقلانية القصوى" - فهذا يخدم مصلحة الجميع.