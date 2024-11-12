عراقجي ينصح المسؤولين الاميركيين باختبار فكرة "العقلانية القصوى"

وكتب عراقجي على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الثلاثاء: النسخة الأولى من سياسة "الضغط الأقصى" واجهت حتما "المقاومة القصوى" وأدت في النهاية إلى "الفشل الاقصى" لأميركا.

وأضاف: هل تريدون دليلا؟ كمثال واحد فقط، قارنوا بين وضع البرنامج النووي السلمي الإيراني قبل وبعد ما يسمى بسياسة "الضغط الأقصى".

وتابع عراقجي: ان السعي لتطبيق «النسخة الثانية من الضغط الأقصى» لن يؤدي إلا إلى «النسخة الثانية من الفشل الأقصى».

وأضاف وزير الخارجية: الفكرة الأفضل هي ان تختبروا "العقلانية القصوى" - فهذا يخدم مصلحة الجميع.

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