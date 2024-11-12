إصابات "بیجر" تظهر على سفیر إیران فى بیروت

وقال مجتبى اماني، "إن هذه الإصابة شرف لي لأنني كنت مع شعب لبنان المظلوم في جريمة الحرب هذه".

وفي 17 سبتمبر الماضي، أصيب سفير إيران في لبنان، مجتبى أمانى جراء هجوم صهيوني سيبراني وانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي"pager" استهدف لبنان وسوريا.

حينها قالت مصادر أمنية لـ" NBN TV" اللبنانية، إن أكثر من 3000 شخص أصيب نتيجة انفجار أجهزة pagers للاتصالات، بالإضافة إلى مقتل نحو 10 أشخاص.

endNewsMessage1