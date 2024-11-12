متحدثة الحکومة الإیرانیة: على ترامب تجنب تکرار الأخطاء السابقة

وأعربت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية في مؤتمر صحفي لها اليوم الثلاثاء، عن تعازيها باستشهاد 5 من قوات حرس الحدود اثر هجوم ارهابي في مدينة سراوان قبل ايام.

كما أوضحت عدم حضور الرئيس الايراني في قمة "كوب29" في باكو وقالت: "الدول تقرر بخصوص الاجتماعات التي ستشارك فيها حسب مصالحها... إن مستويات المشاركة في الاجتماعات تحددها قضايا مختلفة، بما في ذلك مستوى القمة وحضور الدول الأخرى، فنظرا الى هذه النقاط قررنا اخيرا مشاركة السيدة أنصاري رئيسة منظمة البيئة نيابة عن إيران".

وردا على سؤال حول احتمالية اجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة فترة ولاية دونالد ترامب، أكدت: "من جرب المجرب حلت به الندامة... لقد فشل الضغط الأقصى الذي مارسه ترامب على بلادنا في الماضي والمهم بالنسبة لنا هو الطريقة التي يتم التصرف بها وليس الطريقة التي يتم التحدث عنها؛ نحن نحكم من خلال العمل واقتراحنا للسيد ترامب هو النظر في التجربة واعتماد السياسة الجديدة وفقًا لذلك".

وتابعت: "تضع الحكومة السيناريوهات اللازمة لمختلف الظروف الاقتصادية وتحاول مراعاة المصالح الوطنية مع أهداف الثورة الإسلامية. ونقترح على الرئيس الأمريكي الجديد أن يتجنب أي طريق خاطئ من شأنه المساس بحقوق الأمة الإيرانية".

وردا على السؤال هل ستتفاوض إيران مباشرة مع أمريكا، قالت: "سننفذ كل ما يلزم للمصالح الوطنية وأهداف الثورة الاسلامية بقيادة قائد الثورة الاسلامية وما يقره المجلس الأعلى للأمن القومي".

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