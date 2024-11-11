4 ملفات على طاولة مباحثات الاعرجي و اللواء سلامي

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، ان "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والوفد المرافق له التقى في طهران اليوم الإثنين، قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي".

وأضاف ان "اللقاء جاء ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية التي اجراها السيد الأعرجي والوفد الأمني الرفيع المرافق له مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث جرى استعراض شامل للعلاقات الثنائية ومناقشة تفاصيل الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين واهمية ضبط الحدود ومنع التسلل".

وعبّر اللواء سلامي عن امتنانه "للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لدعم تنفيذ الاتفاق الأمني ونجاحه"، مقدما شكر الجانب الإيراني وامتنانه للجنة العراقية العليا المشرفة على تنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

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