النائب الاول للرئيس الايراني يلتقي ولي العهد السعودي

وجاء اللقاء بين النائب الأول للرئيس الايراني محمد رضا عارف وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، على هامش القمة العربية -الاسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بناء على اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد عارف وبن سلمان في هذا اللقاء أن قرار تطوير العلاقات بين إيران والسعودية لا رجعة عنه.

وألقى النائب الأول للرئيس الايراني كلمة مساء الاثنين في اجتماع القمة لرؤساء الدول المشاركة اشار فيه الى أن لامبالاة المجتمع الدولي جعلت الكيان الصهيوني أكثر وقاحة في قتل الفلسطينيين.

ودعا عارف في كلمته إلى العمل الجماعي من قبل الدول الإسلامية والعربية لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي وقف جرائم كيان الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الجرائم، والتعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بشعبي فلسطين ولبنان بسبب جرائم الاحتلال.

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