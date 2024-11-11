ايران تدين بشدة العدوان الصهيوني على منطقة "السيدة زينب (س)" في ريف دمشق

واشار بقائي في تصريح له مساء الاحد، الى تكرار الاعتداءات العسكرية الصهيونية على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية السورية كما اكد بأن استمرار عمليات الابادة الصهيونية في غزة والعدوان على لبنان واستمرار الجرائم الصهيونية ما هو الا نتيجة للدعم اللامحدود الذي تقدمه اميركا وبعض الدول الاوروبية لهذا الكيان، معتبرا هذه الدول شريكة في عمليات الابادة وجرائم الحرب الصهيونية.

واستهجن بقائي عدم تحرك المنظمات الدولية المعنية ازاء ابادة الفلسطينيين والعدوان الصهيوني المستمر على لبنان وسوريا، داعيا المجتمع الدولي الى اتخاذ خطوات عملية وفعالة ضد الكيان الصهيوني ومنها فرض حظر على تسليحه وطرده من منظمة الامم المتحدة ومحاكمة ومعاقبة قادته.

يذكر انه استشهد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وأصيب عشرون آخرون جراء عدوان صهيوني استهدف أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب (س) بريف دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري في بيان تلقت سانا نسخة منه، “حوالي الساعة 00 :17 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد الأبنية السكنية في منطقة السيدة زينب بريف دمشق ما أدى إلى استشهاد سبعة مدنيين بينهم أطفال ونساء وإصابة عشرين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات الخاصة”.

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