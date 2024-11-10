استشهاد 5 تعبويين في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران

ضاف البيان ان الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة توجهت على الفور الى منطقة وقوع الهجوم الارهابي، وان عملية تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الارهابية في منطقة سيركان القريبة من مدينة سراوان جارية.

من ناحية اخرى اعلن الاحد عن استشهاد الرائد في الحرس الثوري "سعيد بروين نجاد" الذي كان قد اصيب يوم الجمعة الماضي في اشتباك مع عناصر زمرة ما تسمى بـ"جيش العدل" الارهابية في منطقة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان.

endNewsMessage1