استشهاد 5 تعبويين في سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران
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اعلنت العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية للحرس الثوري في بيان مساء الأحد، استشهاد 5 تعبويين من البلوش جراء هجوم نفذه ارهابيون في منطقة سيركان التابعة لمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران.
ضاف البيان ان الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة توجهت على الفور الى منطقة وقوع الهجوم الارهابي، وان عملية تمشيط المنطقة ومطاردة العناصر الارهابية في منطقة سيركان القريبة من مدينة سراوان جارية.
من ناحية اخرى اعلن الاحد عن استشهاد الرائد في الحرس الثوري "سعيد بروين نجاد" الذي كان قد اصيب يوم الجمعة الماضي في اشتباك مع عناصر زمرة ما تسمى بـ"جيش العدل" الارهابية في منطقة راسك في محافظة سيستان وبلوشستان.