اللواء باقري يستقبل نظيره السعودي

ووصل رئيس أركان القوات المسلحة السعودية إلى طهران ظهر اليوم على رأس وفد رفيع المستوى.

ومن المقرر ان يبحث الجانبان خلال لقائهما العلاقات الثنائية والعلاقات الدفاعية.

يشار الى اللواء باقري قد اجرى في كانون الاول /ديسمبر العام الماضي، مباحثات هاتفية مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان تناولت التطورات الإقليمية، ورفع مستوى التعاون الدفاعي بين القوات المسلحة في البلدين، والقضايا المهمة في العالم الإسلامي.

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